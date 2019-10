Brescia, Corini: "Siamo carichi nonostante i problemi col Vojvodina"

Fonte: Tuttobrescia.it

Premiato con la Panchina d'Oro a Brescia, il tecnico delle Rondinelle Eugenio Corini ha parlato in vista della ripresa del campionato: "Nella pausa abbiamo cercato di lavorare con la squadra e recuperare gli infortunati - riporta Il Corriere di Brescia - Purtroppo delle due amichevoli ne è stata conclusa appena una e mezza per gli scontri che tutti sappiamo, adesso però siamo carichi per il posticipo con la Fiorentina e non vediamo l'ora di affrontarlo. Balotelli? Contro il Vojvodina non ho potuto utilizzarlo per la sospensione del match, comunque i ragazzi stanno bene e anche domenica si sono allenati. Di problematiche non ce ne sono state, quindi siamo contenti".