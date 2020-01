© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio del match contro il Milan: "Abbiamo voglia di fare bella figura, portando a casa più punti possibili. Ci servono e dobbiamo farli: il nostro campionato insegna che le squadre al nostro pari fanno risultati importanti. Dobbiamo farli anche noi, mettendo in campo tutti noi stessi".

Come si ferma Ibrahimovic?

"L'abbiamo studiato in settimana. È un attaccante di livello mondiale, mi fa piacere sia tornato in Italia: è un campione ma speriamo sia in serata sbagliata".