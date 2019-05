© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di sciogliere i nodi relativi al tecnico – Eugenio Corini va verso la conferma – e al direttore sportivo – Francesco Marroccu sempre più lontano – in casa Brescia continuano le voci sui possibili rinforzi per il ritorno in Serie A. Secondo quanto riferito da Brescia Oggi sarebbero in stand-by le situazioni relative al portiere Stefano Sorrentino e al centrocampista Perpatim Hetemaj, entrambi in uscita dal Chievo Verona. Per la difesa si pensa invece a Gaetano Berardi, terzino destro classe ‘88 del Leeds, che potrebbe così tornare in biancoazzurro (112 presenze fra Serie A e Serie B) dopo ben sette anni e mezzo. Per l’attacco invece si fa il nome di Mattia Destro, classe ‘91, legato al Bologna fino al 2020. Quest’ultimo però potrebbe prolungare il suo rapporto con i felsinei.