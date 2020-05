Brescia, scontro totale tra Balotelli e Cellino: il presidente non riceve SuperMario in ufficio

vedi letture

Un incontro per capire qualcosa sul proprio futuro o per cercare un chiarimento. Massimo Cellino, però, ha rifiutato di incontrare Mario Balotelli nel proprio ufficio. SuperMario, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha atteso per mezz'ora il numero uno delle Rondinelle, per poi abbandonare l'edificio di via Solferino. Nessun colloquio dunque, ormai è scontro totale tra i due.