© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, dopo un ottimo avvio in campionato a suon di gol si è fermato e in vista del mercato di gennaio sono aperte le prime riflessioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centravanti potrebbe lasciare il club lombardo e su di lui potrebbero farsi avanti Benevento, Empoli, Frosinone e Cremonese in Serie B. Dall'altra parte però il numero 9 delle rondinelle vorrebbe giocarsi le sue carte in A e per questo non è da escludere che possa restare proprio a Brescia cercando di trovare più spazio.