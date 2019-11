Brescia-Torino 0-2 al 45', doppietta di Belotti. Espulso Mateju

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Brescia-Torino. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 2-0 in favore del Torino, maturato grazie alla doppietta di Belotti su calcio di rigore.

LE SCELTE INIZIALI - Prima gara per Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Il nuovo tecnico delle Rondinelle opta per un 4-3-1-2 dalla spiccata vocazione offensiva. La sorpresa più grande è la presenza di Ayé dal primo minuto al fianco di Balotelli, con Spalek a supporto nel ruolo di trequartista. Solo panchina invece per Alfredo Donnarumma. Nessuna sorpresa, invece, nello schieramento scelto da Walter Mazzari che sceglie il 3-5-2 con Sirigu tra i pali e una difesa composta da Izzo, N'Koulou e Bremen. Mediana piuttosto folta con Ansaldi e Aina sugli esterni e la diga centrala formata da Lukic, Rincon e Meité. In avanti, poi, Verdi ad affiancare Belotti.

TORNA AL GOL BELOTTI - La gara si sblocca dopo 15 minuti, quando l'arbitro Guida assegna un calcio di rigore al Torino per un fallo di mano in area da parte di Cistana. Sul dischetto si presenta il Gallo Belotti, che batte Joronen ed interrompe un digiuno che durava da 5 partite.

ANCORA BELOTTI, SEMPRE DAL DISCHETTO - Passano 10 minuti ed il Toro conquista un altro calcio di rigore. La conclusione di Belotti viene fermata dal braccio di Mateju. L'arbitro, con l'ausilio del VAR, concede un altro calcio di rigore ai granata: sul dischetto si presenta ancora il Gallo, che questa volta calcia centralmente e batte ancora Joronen.

PIOVE SUL BAGNATO IN CASA BRESCIA, ROSSO PER MATEJU - Nei minuti finali del primo tempo il Brescia resta in 10 per il rosso a Mateju: i difensore delle Rondinelle prende il secondo giallo per un fallo su Belotti al limite dell'area e lascia i suoi in 10 uomini