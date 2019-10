Brozovic: "Inter cambiata, ma quest'anno possiamo vincere"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Domani è una gara importante per noi, dobbiamo giocare come ci chiede il mister. Bisogna solo vincere". Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, ha presentato così ai microfoni di SportMediaset la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund (in programma domani sera a San Siro alle 21.00):

Il calo di tensione col Sassuolo? "Abbiamo sbagliato due o tre passaggi semplici, abbiamo preso due gol stupidi. Io sono comunque contento per la vittoria, due o tre anni fa non le avremmo vinte queste partite".

L'intesa con Conte? "Io voglio sempre giocare ogni partita, do sempre il 100% come tutti del resto".

La nuova stagione? "Sono cambiate tante cose, si può vincere qualcosa ma bisogna lavorare".

L'errore da non fare contro il Borussia Dortmund? "Dobbiamo gestire bene la palla, altrimenti se sbagliamo i palloni semplici diventa difficile perché loro hanno giocatori molo veloci che ripartono".

Potete dare filo da torcere alla Juve in campionato? "Sì, vediamo...".