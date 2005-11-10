Un brutto avvio, poi la Juventus cresce e trova due gol: a Lecce è avanti 2-0 all'intervallo

La Juventus chiude avanti 2-0 il primo tempo contro il Lecce al Via del Mare. La squadra di Luciano Spalletti prende progressivamente il controllo della partita dopo un avvio senza grandi occasioni e concretizza la propria superiorità nell'ultimo quarto d'ora. Al 29' Weston McKennie sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Douglas Luiz, mentre al 41' è proprio il brasiliano a trovare il raddoppio con una conclusione dalla distanza sulla quale Falcone non riesce a intervenire. In mezzo anche un'importante occasione per Kolo Muani, mentre il Lecce fatica a rendersi realmente pericoloso dalle parti di Vicario.

Avvio equilibrato, poi McKennie sblocca la partita

Il primo brivido arriva dopo appena due minuti, quando la pressione alta di N'Dri mette in difficoltà Vicario, bravo a cavarsela. La Juventus risponde prendendo possesso del pallone: al 6' McKennie vince un contrasto e mette un pallone interessante sul secondo palo senza trovare compagni, mentre Cambiaso e Kalulu spingono con continuità sulle corsie. Il Lecce prova a farsi vedere con Geubbels e soprattutto Fatah, che al 25' converge verso il centro ma manda fuori il suo destro a giro. Quattro minuti più tardi cambia la partita: Maleh ferma fallosamente Douglas Luiz, che dalla punizione successiva pesca alle spalle della difesa McKennie. Lo statunitense anticipa Falcone con un tocco sporco e firma lo 0-1.

Douglas Luiz protagonista: assist, regia e gol dello 0-2

Il vantaggio aumenta la fiducia della Juventus, che continua a spingere. Al 36' Douglas Luiz crossa verso il secondo palo, Koopmeiners fa da sponda ma Kolo Muani non riesce a intervenire. Un minuto più tardi è proprio l'ex PSG ad avere una buona occasione: servito verticalmente dal brasiliano, controlla e si gira con il destro, mandando però a lato una conclusione strozzata. Al 41' arriva così il raddoppio: Gatti serve Douglas Luiz, che prende la mira da fuori area e batte Falcone con il destro per lo 0-2. Nel finale il Lecce prova a reagire con Tiago Gabriel, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. All'intervallo Spalletti può quindi sorridere per un primo tempo gestito in crescendo e soprattutto per un Douglas Luiz decisivo in entrambe le reti.