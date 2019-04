Buffon: "Via dalla Juve per scoprire un nuovo ambiente. Felice del PSG"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal canale ufficiale del Paris Saint-Germain, il portiere Gianluigi Buffon ha parlato così della sua esperienza in Francia e dell'addio alla Juventus: "È semplicemente bellissima. Ho trascorso nove mesi in una città meravigliosa. Tutti mi hanno accolto molto calorosamente, mi è stato mostrato grande affetto. La mia esperienza qui è superba e sono felice di aver fatto la scelta di venire a Parigi".

Sull'addio alla Juve: "Volevo scoprire un nuovo ambiente calcistico e un nuovo ambiente di vita, vedere cosa avrebbe potuto portarmi a livello umano. Ho sempre voluto uscire dalla mia zona di comfort e vivere nuove esperienze. Cerco di andare avanti con umiltà, per imparare e scoprire cose nuove qui a Parigi. Ho imparato il francese. So che mi aiuterà in futuro ad avere più fiducia in me, è molto importante".