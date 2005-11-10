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Cagliari-Bologna 0-2, le pagelle: sardi spenti, Berna no. Casale in gol dopo tre anni

autore
Giuseppe Lenoci
Oggi alle 17:04Serie A
autore Giuseppe Lenoci
24.10.2026 17:04Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna trova la seconda vittoria, sempre in trasferta, per 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Casale e Bernardeschi. Piccola crisi per il Cagliari di Pisacane, al secondo stop consecutivo senza reti realizzate.

Risultato finale: Cagliari-Bologna 0-2

LE PAGELLE DEL CAGLIARI
Caprile 6 - Non può nulla sullo stacco di testa di Casale, lasciato libero dalla sua difesa. Bernardeschi lo spiazza dal dischetto.

Zé Pedro 5,5 - La sua gara dura quarantacinque minuti: rimedia un giallo e sembra in difficoltà con la marcatura sugli esterni avversari.
Dal 46' Sugawara 6 -

Deiola 5,5 - Questa volta la sua esperienza non basta contro l'esuberanza di Cambiaghi, tenuto a fatica e fermato spesso fallosamente.

Rodriguez 5 - Protagonista in negativo nell'episodio del rigore, il difensore non riesce a trovare la linea giusta per limitare gli avversari.

Obert 5,5 - Non si accende mai durante la gara e soffre spesso la sovrapposizione generata da Palladino sulla sua fascia di competenza.

Winks 6 - Prima parte di gara sicuramente interessante per il mediana. Poi rientra dagli spogliatoi e prima del fischio di ripresa sente un dolore alla spalla.
Dal 46' Gagliardini 5,5 - Entra a freddo per un problema accusato dal compagno prima dell'inizio della ripresa.

Romano 6 - Non spicca come al solito, ma non è il peggiore dei suoi. Prova comunque a regalare giocate per un attacco non in serata di grazia.
Dal 77' Fadera sv

Adopo 5,5 - Sorprende vederlo sbagliare diversi servizi per i suoi compagni: la classica giornata no per il mediano di Pisacane.

Massolin 5 - Schierato titolare da Pisacane, l'ex Modena non riesce ad incidere e sono diversi gli errori da segnalare in una gara da archiviare al più presto.
Dall'86' Aurelio sv

Maldini 5,5 - Opaco il leader dei sardi che non riesce a svoltare una gara anonima dei suoi: forse la peggiore prestazione dal suo arrivo al Cagliari.

Mendy 5,5 - Viene servito poco e male, ma non riesce comunque a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, capace di annullarlo con estrema facilità.

Allenatore: Pisacane 5 - Suona il primo campanello d'allarme della stagione per il tecnico, alla seconda sconfitta consecutiva senza reti realizzate. Non preoccupa la posizione in classifica, ma la risposta della squadra: il turno infrasettimanale però può aiutare lui e la sua squadra a reagire.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA
Skorupski 6 - Spettatore non pagante dell'incontro: se si escludono le uscite, con i tempi giusti, per l'estremo difensore un pomeriggio sereno.

Darmian 6,5 - Palladino lo ha definito professore e lui spiega perché: dal suo arrivo, la retroguardia rossoblù ha avuto sicuramente un miglioramento.
Dall'85' Vitik sv

Casale 7 - Torna al gol dopo tre anni e toglie le castagne dal fuoco nel momento più delicato della stagione.

Theate 6,5 - Ruolo molto particolare per il difensore, molto largo nel terzetto e primo ad attaccare su una fascia qualitativamente importante con Miranda e Cambiaghi.

Zortea 6 - L'ex di turno non si lascia trascinare dalle emozioni e firma una prestazione scolastica, soprattutto in copertura.
Dal 75' Libra 6 - Entra per dare equilibrio e ci riesce, rendendosi anche pericoloso.

Ferguson 6,5 - Ancora una prestazione importante per lo scozzese, recuperato al meglio anche dal punto di vista mentale da Palladino.

Pobega 6 - Partita di sostanza per l'ex Milan, chiamato ad un doppio compito realizzato con estrema cura nei dettagli.

Miranda 6,5 - Su e giù sulla fascia senza stop per lo spagnolo: firma l'assist per il primo gol da calcio d'angolo.
Dal 75' Amondarian 6 - Il suo ingresso regala ancora più equilibrio alla sua squadra.

Bernardeschi 7,5 - Realizza il rigore della sicurezza con la freddezza da dieci: è il coronamento di una prestazione importante per lui, decisivo in ogni zona del campo.
Dall'89' Mbangula sv

Cambiaghi 7 - L'esterno trova una prestazione di enorme sacrificio ma, nei momenti in cui la sua squadra può offendere, diventa il principale pericolo per i suoi.

Odgaard 6,5 - Schierato quasi a sorpresa dal 1' come riferimento centrale, il tuttocampista di Palladino risponde presente con tanto sacrificio e scelte giuste.
Dal 75' Alhassane 6 - Ingresso positivo per lui: fa quello che chiede il tecnico e difende il risultato.

Allenatore: Palladino 7 - Secondo successo esterno dal suo arrivo. La mano dell'ex Atalanta inizia a vedersi e ne beneficia l'intera squadra. Sorprende con la panchina per Dovbyk (0 minuti per lui oggi, nonostante l'assenza di Piccoli) e il risultato conferma la sua scelta: Odgaard libera spazio per una prestazione maiuscola di Cambiaghi e Bernardeschi. Mancini sorride e ringrazia.

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