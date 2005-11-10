Cagliari, è il momento di cambiare trend: la Roma per ritrovare identità e fiducia

La sconfitta per 2-0 contro il Bologna all’Unipol Domus lascia in eredità amarezza e interrogativi. Dopo il passo falso di Monza, il Cagliari di mister Fabio Pisacane era chiamato a dare un segnale concreto, mostrando carattere e voglia di riscatto davanti al proprio pubblico. La partita, invece, ha raccontato una squadra che ha presentato delle difficoltà, soprattutto negli ultimi metri.

Le buone prestazioni delle prime giornate non possono cancellare le complicazioni emerse nelle ultime due uscite. Occorre ritrovare compattezza e forse la giusta garra che negli ultimi due match è venuta un po' meno. I rossoblù sono chiamati a reagire agli episodi negativi senza smarrire lucidità, trasformando la delusione in energia.

A caccia della giusta identità

Il sostegno della tifoseria non manca, nonostante le sconfitte che pesano e fanno male. Adesso, però, tocca a Deiola e soci restituire entusiasmo con una prestazione convincente. Il tempo per correggere la rotta esiste, ma occorre sfruttarlo subito: il Cagliari deve dimostrare di aver compreso la lezione e trasformare la delusione in una reazione vera.

La nuova prova del nove potrebbe arrivare già martedì notte, nel corso di un impegno tutt'altro che semplice, all'Olimpico contro la Roma. Aggressività, fame, coraggio nelle scelte e attenzione ai dettagli dovranno farla da padrone, senza se e senza ma.

Ripartire dal lavoro

Ma come si affronta una partita come quella di martedì notte? "Si riparte dal lavoro: sappiamo che i risultati arrivano attraverso il lavoro quotidiano e, da questo punto di vista, la squadra ha sempre lavorato forte. [...] Sappiamo la difficoltà della partita contro la Roma, ma come in ogni gara cercheremo di dare il massimo e di portare punti a casa. Avremo le nostre chance, dovremo farci trovare pronti e fare una grande prestazione", così il centrocampista dei sardi Roberto Gagliardini, al termine del match contro i felsinei.

Parole che indicano la strada da seguire: niente proclami, ma impegno quotidiano e massima concentrazione. Il Cagliari è chiamato a rialzarsi attraverso il lavoro, ritrovando fiducia e convinzione. La Roma è già all'orizzonte e non c'è tempo da perdere: adesso servono risposte sul campo.