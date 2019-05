Cagliari, Cerri: "Proveremo a vincere. A Napoli avremmo meritato di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Cerri ha presentato la sfida tra Genoa e Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile, ma siamo venuti qua per prendere il massimo dei punti. Proveremo a vincere, poi se arriverà un punto andrà bene lo stesso. Abbiamo avuto tre gare difficili, il calendario non ci ha aiutato e abbiamo portato a casa zero punti anche se meritavamo di raccogliere qualcosa, soprattutto a Napoli".