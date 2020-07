Cagliari, Giulini potrebbe liberare Joao Pedro: prezzo fissato a 15 milioni

vedi letture

Secondo quanto riferito da TorinoGranata.it, il Cagliari avrebbe dato il via libera a Joao Pedro per trovarsi una nuova squadra dopo aver disputato la migliore stagione della sua carriera, ma solo a patto che chi lo vuole, metta in conto di investire non meno di 15 milioni di euro e senza contropartite tecniche. Il Torino è molto interessato, ma dovrà fare i conti con questa valutazione da cui il ds Vagnati sarà costretto a partire per intavolare la trattativa.