Cagliari, il ds Carli: "Giocatori disposti a rinunciare alle vacanze. Mercato? Parliamone"

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando così l'ipotesi di un mercato lungo 4-5 mesi: "E' ancora presto per dare una risposta definitiva ma perché no? Non nascondo che potrebbero esserci delle difficoltà organizzative, ma il mercato resta fondamentale per le società". Poi sulla ripresa del campionato: "Non importa quando finiremo, per me non sarebbe un problema rinunciare alle vacanze e penso che valga lo stesso per i calciatori". Infine sul periodo "distrazione" causata dall'eventuale mercato lungo: "E' possibile perché non siamo abituati a queste possibilità ma i club vanno tutelati. Le società devono avere il tempo di rivalutare il proprio capitale umano. Ogni idea e proposta è ben accetta. Io sono pronto a discuterne con tutti".