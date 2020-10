Cagliari, Joao Pedro: "Vittoria arrivata al momento giusto, continuiamo così"

vedi letture

Le dichiarazioni di Joao Pedro dopo Torino-Cagliari 2-3.

Il trequartista del Cagliari Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Torino, arrivata anche grazie ad un suo gol: “Sono state difficili le prime tre partite, contro squadre importanti e in forma. Sapevamo quanto era importante questa partita, l’abbiamo preparata benissimo e abbiamo sofferto quando c’era da soffrire. Il Torino è una grande squadra, con un ottimo attaccante come Belotti”.

Sull’arrivo sul podio dei marcatori stranieri del Cagliari.

“Fa piacere, ci tengo tanto a questa squadra, alla società e alla città. Raggiungere un obiettivo così è importante e spero di continuare così”.

Sulla sua posizione in campo.

“Abbiamo parlato tanto, per cercare di trovare davanti il feeling giusto. Non è facile, perché abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Il mister mi ha rimesso al centro della manovra, dandomi molta libertà. Nelle prime tre partite abbiamo raccolto meno di quanto meritato, ma la vittoria è arrivata al momento giusto”.