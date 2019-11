Cagliari, Maran: "Mi sono emozionato, vedo una crescita costante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver travolto la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Onestamente ci sono momenti dove mi sono emozionato, un po' per il ricordo di Davide, era una settimana importante con il compleanno di Gigi Riva. E' un risultato importante, difficile e rotondo che premia i ragazzi che stanno spingendo per dare soddisfazioni al popolo sardo. E' una consapevolezza che sta crescendo e lo vediamo in campo, per come affrontiamo le gare abbiamo la percezione di volercela giocare con tutti e questo è uno step che ci fa crescere. Sono tutte componenti che aiutano ad alimentare questo entusiasmo. andare alla sosta con risultati importanti ci fa piacere. Terzo posto importante? E' importante la crescita, i miglioramenti di gara in gara".