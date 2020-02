Cagliari-Parma, i voti ai tecnici: per Maran il rebus recupero resta insoluto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce 2-2 il secondo anticipo del sabato, con Cagliari e Parma che impattano in un match divertente e ricco di gol, oltre che di occasioni. Anche tre legni in questa gara, due per il Cagliari che ha sbagliato anche un rigore con Joao Pedro. Lo stesso brasiliano aveva portato in vantaggio i sardi, poi raggiunti da Kucka. I rossoblu tornano in vantaggio con Simeone, il Parma potrebbe pareggiare su rigore per un braccio di Klavan, ma il VAR converte il penalty in semplice punizione. Nel finale arriva comunque il pari: lo firma Cornelius al minuto numero 94. Le pagelle dei tecnici:

ROLANDO MARAN 5,5 - Il rebus dei punti persi nel finale di gara non ha ancora soluzione e gli "sprechi", ma soprattutto i rimpianti, cominciano a diventare tanti: la vittoria manca da due mesi e nonostante il ritorno al gol di Simeone e una giornata piuttosto opaca per il Parma, continuerà a mancare per un'altra settimana. Sugli errori individuali c'è poco da fare è vero, ma il non aver chiuso la partita è un demerito evidente, così come il mancato inserimento di un difensore con Faragò in chiara difficoltà e già ammonito, e lo stesso Klavan che aveva mostrato segnali di poca lucidità.

Le pagelle del Cagliari

ROBERTO D'AVERSA 7 - Senza Gervinho, Karamoh, Inglese e Kulusevski, parlando solo dell'attacco, con le scorie e il nervosismo del caso legato all'ivoriano, gioca una partita gagliarda e fa due gol a Cagliari esaltando al massimo Kucka come uomo squadra e finalizzatore. Viene sempre da domandarsi cosa questo Parma potrebbe fare con tutti gli effettivi a disposizione, ma forse è proprio la sfida, la situazione critica ad esaltare le caratteristiche di questa squadra. Oggi è premiato anche dalla sorte dopo una ripresa con poche occasioni create, ma la fortuna bisogna anche essere bravi ad andarsela a cercare e questo il suo Parma lo sa fare molto bene.