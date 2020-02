Cagliari-Parma, le formazioni ufficiali: Cigarini preferito a Oliva dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i rispettivi canali ufficiali, Cagliari e Parma hanno reso note le formazioni ufficiali per la sfida delle 18 alla Sardegna Arena. Per Maran in campo i titolarissimi, con la difesa che dovrebbe essere a quattro: Faragò e Pellegrini saranno i terzini, Klavan e Pisacane i centrali, con Nandez-Cigarini-Ionita terzetto di centrocampo, quindi Oliva in panchina, e Nainggolan ad agire alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Di seguito le scelte dei tecnici per la sfida delle 18 di quest'oggi:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nández, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Olsen, Rafael, Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello, Walukiewicz, Birsa, Ladinetti, Oliva, Gagliano, Paloschi, Pereiro.

Allenatore: Maran.

Tra gli ospiti, orfani di mezzo attacco e con la spina Gervinho ancora da risolvere, c'è Cornelius a guidare la fase offensiva, con Siligardi e Kurtic ai suoi fianchi e Kucka-Brugman-Hernani in mezzo, mentre si accomoda in panchina Barillà, così come l'ultimo arrivato Caprari. Solito quartetto difensivo composto da Darmian, Alves, Iacoponi e Gagliolo. In porta andrà Colombi e non Radu, evidentemente non ancora ritenuto pronto per una gara da titolare.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Kurtic, Cornelius, Siligardi.

A disposizione: Radu, Corvi, Laurini, Pezzella, Dermaku, Grassi, Barillà, Sprocati, Caprari.

Allenatore: D'Aversa.