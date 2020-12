Cagliari, Passetti: "Per Nainggolan ci abbiamo provato, ma ora no a grandi investimenti"

vedi letture

Mario Passetti, dirigente del Cagliari, ha parlato a pochi minuti dall'inizio di Cagliari-Inter: "Non è un mistero, ci abbiamo provato per Nainggolan ma non si sono create le condizioni. Abbiamo fatto un mercato d’attacco, sono arrivati giocatori di grande calibro. Gli stadi son chiusi, c'è incertezza, non si può pensare di acquistare top player di calibro mondiale come Nainggolan, è un discorso di serietà. Abbiamo fatto un mercato importante, tanti giocatori che abbiamo acquistato hanno avuto il covid e la situazione non ci permette di fare investimenti importanti".