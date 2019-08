Intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa di presentazione, il neo giocatore del Cagliari Luca Pellegrini ha spiegato anche le sensazioni per la nuova stagione: "Che gruppo ho ritrovato rispetto alla passata stagione? Non posso ancora rispondere, ma ho visto la squadra giocare domenica sera: non sempre è facile inserire così tanti giocatori nuovi, ma si vedrà più avanti. Quest'anno il Cagliari potrebbe divertirsi e potremmo fare grandi cose, noi e i tifosi".

Radja Nainggolan è uno dei calciatori che ritrova a Cagliari: pensava di poterci giocare insieme, in rossoblù? "Sinceramente no, perché è un giocatore che mi aspettavo non tornasse così in modo imprevisto nella sua terra, ma questo dimostra che il Cagliari può fare qualcosa di importante".

