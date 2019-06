Cagliari, si lavora sui terzini: occhi su Patric, Laurini e Dimarco

© foto di Federico De Luca

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Cagliari resta un rebus il futuro di Darijo Srna. L'offerta al ribasso per il rinnovo non ha convinto il croato, che sta flirtando con il Parma. Con il Cagliari che a sua volta ha sondato il terreno per Patric (Lazio) e Vincent Laurini (Fiorentina). Anche per la corsia mancina l'uomo mercato dei sardi potrebbe puntare su un vecchio allievo: quel Federico Dimarco che l'Inter potrebbe inserire come contropartita nell'ambito dell'operazione Barella.