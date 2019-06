Cagliari, Srna verso l'addio: futuro diviso tra Parma e Spalato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come raccontato nel pomeriggio da TMW, il futuro di Darijo Srna sarà lontano dal Cagliari. L'esterno croato si appresta a iniziare una nuova avventura calcistica, che potrebbe essere in Italia o in patria. In Serie A il giocatore piace molto al Parma, mentre in Croazia è l'Hajduk Spalato che sarebbe interessato a riportarlo a casa. A riportarlo è CalcioCasteddu.