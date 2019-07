Cagliari, stanotte l'ultima di Nandez al Boca. Maran lo aspetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa notte Naithan Nandez giocherà la sua ultima partita col Boca Juniors, prima di salutare i propri tifosi e prendere il volo per l'Italia, destinazione Cagliari. Alla "Bombonera", ore 2.30 italiane, gli xenezes affronteranno l'Atlético Paranaense, ritorno degli ottavi di finale (all'andata gli argentini si sono imposti per 1-0). Nella giornata di ieri a Madrid c'è stato l'incontro fra gli intermediari dell'operazione per chiudere l'affare che si aggirerà attorno ai 20 milioni.