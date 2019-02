Cagliari, Thereau: "Non è stato l'esordio che desideravo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Instagram, il nuovo attaccante del Cagliari Cyril Théréau ha voluto commentare i suoi primi minuti con la maglia dei rossoblù: “Non è stato l'esordio che desideravo con i nuovi colori, uno per l'infortunio e soprattutto per il risultato, voglio ringraziare i tifosi per come mi avete accolto al mio ingresso, farò il massimo per tornare a disposizione e combattere assieme ai compagni per l'obbiettivo comune. Tengo a ringraziare la società, lo staff e miei compagni ché mi hanno fatto sentire a casa".