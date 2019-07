Cairo detta i tempi del mercato, è stretta finale per l’attaccante

© foto di www.imagephotoagency.it

Bene i riscatti di inizio giugno, ottimi i rinnovi anti-Roma di Izzo e Lyanco, ora però servono volti nuovi. E ne è consapevole anche il presidente Urbano Cairo, tanto da aver aperto definitivamente agli acquisti. “Abbiamo bisogno di un attaccante, prima lo prendiamo e meglio è”, ha svelato direttamente dagli studi di Sky, dove ieri è stato svelato il calendario per la prossima stagione. Ha poi provato a correggere il tiro aggiungendo che: “C’è tempo, cercheremo di cogliere le opportunità che si presenteranno”, ma la strategia è chiara: si vuole passare all’azione, a una sorta di stretta finale. L’identikit del profilo ricercato per Walter Mazzarri è ormai arcinoto, ma il numero uno del club di via Arcivescovado ci ha tenuto a precisarlo: “Serve un esterno offensivo che preferisca il destro ma che agisca sulla fascia mancina, il cosiddetto esterno dal piede invertito”, ha svelato il patron granata. Difficile che qualcosa si possa muovere prima del ritorno del turno preliminare di giovedì, quando Belotti e compagni saranno di scena in Ungheria contro il Debrecen partendo dal 3-0 ottenuto ad Alessandria, ma si affretteranno i tempi. Anche perché le basi per una trattativa sono state messe da tempo. E l'infortunio di Iago Falque più grave del previsto, con lo spagnolo che starà fuori almeno per due settimane, obbliga a velocizzare le manovre in entrata.

Stretta su Verdi – L’operazione che viaggia sui binari migliori resta quella per Simone Verdi. Il giocatore, ormai da qualche settimana, ha comunicato al suo agente Donato Orgnoni che accetterebbe di buon grado il ritorno sotto la Mole, ora però c’è da limare la distanza con il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei partenopei continua a non scendere dai 25 milioni di euro richiesti in partenza, Cairo si sta pian piano avvicinando ad accontentare il collega. Occhio, però, alla Sampdoria, sempre più che vigile sul classe 1992. Ecco perché in via Arcivescovado si tengono aperte più strade.

De Paul, Kamano e il sogno Keita - Il piano B porta a Udine, dove Rodrigo De Paul si è appena aggregato ai compagni dopo le vacanze extra post Copa Aperica. E’ la prima alternativa, anche se il suo profilo rientra meno nell’identikit svelato da Cairo: più che un esterno è un trequartista puro, un vero numero 10, ma si potrebbe adattare al 3-4-3 mazzarriano che somiglia a un 3-4-2-1. Più staccato François Kamano, l’ultimo nome uscito, ventitreenne del Bordeaux che si candida a possibile outsider nella corsa al nuovo attaccante del Toro. Infine, un sogno più che una vera e propria trattativa: Keita Baldé, che dopo il prestito all’Inter è nuovamente ai margini del Monaco. Tecnicamente rappresenta alla perfezione il giocatore che i granata stanno cercando sul mercato, economicamente però è un’operazione proibitiva: l’ingaggio da oltre 2,5 milioni di euro non rientra nei parametri del club di via Arcivescovado. Eppure, anche il senegalese è entrato tra le cinque alternative sondate dal Toro.