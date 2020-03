Cairo sull'assegnazione dello Scudetto: "Servono rimedi senza precedenti"

Alla domanda su come e a chi assegnerebbe lo Scudetto del campionato italiano 2019-20, il presidente del Torino Urbano Cairo ripete molto sinceramente: "Non lo so", nel corso dell'intervista concessa a Sky. Questa la posizione del'editore al riguardo: "Va discussa in FIGC, in Lega, per trovare delle soluzioni. Ci vogliono anche rimedi senza precedenti per una situazione senza precedenti: in queste prime riunioni fatte via Skype, qualcuno diceva che gli allenamenti sarebbero continuati, ma io avvisavo che i numeri dicevano altro".