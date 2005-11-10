Calciomercato Milan, la formazione dà un segnale: a gennaio all-in per il centrale

Domani il Milan giocherà la sua terza gara in Europa League, probabilmente la più complicata dopo quella all'esordio contro il Benfica. Ad attendere i rossoneri saranno i rossoneri d'Inghilterra del Bournemouth, contro i quali Ruben Amorim proporrà una formazione con ancora un ampio turnover protagonista. Considerando il giorno di riposo concesso ieri, sarà oggi il giorno in cui - grazie alla rifinitura in programma alle 11:15 - il tecnico portoghese proverà per la prima volta l'undici che manderà in campo dal primo minuto al "Vitality Stadium", ma è logico immaginare che ci sarà più di qualche riserva in campo.

LA DIFESA ATTUALE

L'obiettivo, già da gennaio, sarà quello di alzare il livello proprio delle suddette riserve. Per esempio, in difesa. Fino ad oggi, il reparto titolare rossonero è stato composto da Gila, De Winter e Pavlovic, con Gabbia prima alternativa e il reintegrato Tomori a far da vice al numero 34 ex Lazio; il problema è che, con l'infortunio di Gabbia, c'è solo l'inglese - di un livello adeguato - che possa far rifiatare i tre titolari. Troppo poco, oggettivamente, per competere in quantità e qualità tra le tutte le competizioni.

LA DIFESA FUTURA

Per questo motivo, non è da escludere un intervento sul mercato già a gennaio. Il nome forte resta quello di Goncalo Inacio, centrale dello Sporting Lisbona, già avvicinato in estate, ma senza successo, a causa del no dei portoghesi che avevano ceduto Diomande al Nottingham Forest. In inverno, però, Cardinale può tornare alla carica, ma servirà una offerta da almeno 40 milioni di euro.