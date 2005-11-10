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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 01:00Serie A
14.10.2026 01:00Serie A
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Con il mercato di gennaio sempre più vicino, le società iniziano a muoversi per individuare rinforzi e opportunità in vista della seconda parte della stagione. La Juventus cerca un centravanti e osserva anche la situazione di Bernardo Silva, la Roma continua a studiare giovani talenti per l'attacco, mentre la Fiorentina deve prendere decisioni importanti su alcuni elementi della propria rosa. Sullo sfondo iniziano inoltre le grandi manovre internazionali in vista della prossima estate.

Partiamo dalla Juventus, dove resta prioritaria la ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Randal Kolo Muani. Luciano Spalletti continua a chiedere un attaccante fisicamente strutturato, capace di riempire l'area e offrire caratteristiche differenti rispetto al francese. Nick Woltemade non viene considerato il profilo ideale per questo tipo di esigenza e la dirigenza ha rassicurato il tecnico sulla possibilità di intervenire a gennaio. I bianconeri inizieranno quindi a scandagliare il mercato alla ricerca di occasioni e giocatori eventualmente scontenti nei rispettivi club.

Sempre la Juventus segue con attenzione quanto sta accadendo a Madrid con Bernardo Silva. Il portoghese, arrivato in estate al Real Madrid dal Manchester City, sta trovando meno spazio del previsto nelle gerarchie di José Mourinho. Il gradimento bianconero esiste, soprattutto per la capacità del giocatore di ricoprire più ruoli tra centrocampo e trequarti, ma al momento non risultano contatti ufficiali. Un'eventuale operazione potrebbe diventare percorribile soltanto attraverso un prestito e con il Real disposto a contribuire al pagamento dell'ingaggio.

La società bianconera deve però guardarsi anche dagli assalti provenienti dall'estero. Il Liverpool ha infatti inserito Pierre Kalulu tra i principali candidati per rinforzare la fascia destra nella prossima estate. Il francese piace per versatilità e caratteristiche atletiche, ma la Juventus sta già lavorando per blindarlo: il contratto attuale scade nel 2029 e prevede un ingaggio da circa 2,5 milioni a stagione. I Reds monitorano anche Wesley della Roma, osservato nelle ultime uscite dei giallorossi.

Proprio la Roma guarda già al futuro. Gian Piero Gasperini continua ad aspettare quell'esterno offensivo richiesto durante l'estate e il direttore sportivo Tony D'Amico sta monitorando diverse soluzioni. Endrick resta un'opportunità per l'immediato, soprattutto qualora diventasse possibile un prestito secco, ma il club studia contemporaneamente profili sui quali poter effettuare un vero investimento. Tra questi spicca William Gomes del Porto, brasiliano classe 2006 individuato come possibile target ideale per caratteristiche e prospettiva. L'ostacolo principale resta il prezzo: il Porto è pronto a rinnovargli il contratto fino al 2031, portando la clausola rescissoria dagli attuali 80 a 100 milioni di euro.

Capitolo Napoli. In estate gli azzurri avevano effettuato un tentativo per Renato Veiga, oggi protagonista con il Villarreal e diventato anche un punto fermo della Nazionale portoghese. Il nome era stato indicato da Massimiliano Allegri dopo le difficoltà numeriche emerse al centro della difesa, ma la richiesta da 40 milioni di euro degli spagnoli aveva frenato immediatamente l'operazione. Il Napoli aveva quindi virato su Benoit Badiashile, arrivato con una formula economicamente più sostenibile: prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo da circa 30 milioni in caso di acquisto definitivo.

Diverse questioni aperte anche per la Fiorentina. Christ Inao Oulai, acquistato in estate dal Trabzonspor per 26 milioni più bonus, sta incontrando qualche difficoltà nell'ambientamento e il Galatasaray continua a seguirlo con attenzione. Al Viola Park, però, non è prevista una sua partenza nel mercato di gennaio e l'intenzione è quella di continuare a puntare sul classe 2006. Più incerto il futuro di Dodò: il brasiliano è in scadenza e la Fiorentina aspetterà gennaio per verificare l'eventuale arrivo di offerte concrete. In assenza di proposte potrebbe prendere corpo un rinnovo biennale fino al 2029.

Sempre in casa viola bisognerà monitorare Marin Pongracic. Una sua eventuale uscita durante la sessione invernale potrebbe spingere la Fiorentina a intervenire nuovamente in difesa. Il nome individuato è quello di Tiago Gabriel del Lecce, anche se la richiesta dei salentini è particolarmente elevata e si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Intanto il Milan blinda Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è pronto a firmare il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031, confermando la propria centralità nel progetto rossonero. Arrivato dal Salisburgo nel 2024 per 18 milioni più 2 di bonus, Pavlovic è diventato un punto fermo della retroguardia anche con Ruben Amorim.

Rinnovo ufficiale anche in casa Frosinone. Il club ciociaro ha prolungato fino al 30 giugno 2029 il contratto di Anthony Oyono, difensore classe 2001 protagonista nella scorsa stagione della promozione in Serie A con un gol e quattro assist.

Chiusura ancora sul mercato internazionale e sul Liverpool. Il club inglese considera prioritario l'arrivo di un nuovo terzino destro in vista della prossima estate e, oltre ai già citati Kalulu e Wesley, continuerà a monitorare le opportunità offerte dal mercato. Una situazione che potrebbe intrecciarsi direttamente con le strategie di Juventus e Roma nei prossimi mesi, soprattutto qualora da Anfield dovessero arrivare offerte concrete.

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