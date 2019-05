© foto di Federico De Luca

Mauro Camoranesi, ex giocatore della Juventus e compagno di De Rossi in nazionale, ha scambiato diverse battute sul numero 16 giallorosso durante i collegamenti dal Mapei Stadium: "Gli ho mandato un messaggio prima, ho anche una proposta da fargli, poi ti dirò in privato", riferendosi alla conduttrice di DAZN Diletta Leotta. Il progetto ancora non è stato reso noto e probabilmente sarà stata una battuta in diretta, ma sicuramente il centrocampista giallorosso ha ancora moltissimi estimatori.