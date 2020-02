vedi letture

Capello: "Lotta Scudetto aperta per i demeriti della Juve. Lazio grande sorpresa"

Ospite dei microfoni di Sky, l'ex tecnico, ora opinionista, Fabio Capello ha parlato così della corsa allo Scudetto in Italia, aperta come mai negli ultimi anni: "La Juventus ha dieci punti in meno rispetto allo scorso anno, l'analisi è semplice: gli altri ora sono più vicini. L'Inter è vicina, la Lazio è la vera sorpresa del campionato, perché si poteva pensare che facesse bene ma non fino a questo punto. L'Inter ha momenti da grande squadra ma anche di vuoto. La Lazio? Se uno è convinto e se il gruppo è unito, senza alcuna divisione, tutti remano dalla stessa parte, l'allenatore ha raggiunto un grande obiettivo. Atalanta? Ho visto il Valencia contro l'Atletico, la Dea dovrà rispettarla: quando giocano nella metàcampo avversaria può creare davvero tanti problemi, ma questo vale anche per l'Atalanta".