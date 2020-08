Caputo: "Sto progettando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la chiamata del ct Mancini"

L'attaccante del Sassuolo, Francesco 'Ciccio' Caputo, ha commentato così la recente convocazione in Nazionale ai microfoni di Sky Sport: "Sto studiando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la convocazione in Nazionale (ride, ndr). È stata una sensazione indescrivibile, andare in Nazionale era il mio sogno e questo traguardo è merito ovviamente anche dei miei compagni e di tutto il Sassuolo. Sono carico e voglio dedicare la convocazione a tutti coloro che mi sono stati sempre vicini. Se Squinzi fosse ancora qui con noi, anche lui sarebbe fiero di questa chiamata".

