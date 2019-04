Subito dopo il match contro il Cagliari, Leonardo Bonucci ha detto la sua su quanto accaduto alla Sardegna Arena. E ha dato la colpa sia ai tifosi del Cagliari per gli ululati razzisti che a Moise Kean per la sua esultanza. " "Colpe? È un 50-50, Moise ha sbagliato e la curva ha sbagliato ", ha detto Bonucci dopo il match.

Una opinione con la quale non è d'accordo Raheem Sterling, attaccante classe '94 del Manchester City: "Tutto ciò che si può fare è ridere", scrive Sterling in risposta alle dichiarazioni del difensore della Juventus e della Nazionale.