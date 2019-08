© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha presentato così in conferenza stampa l'ultimo acquisto Mario Balotelli: "Il nostro fine è quello di giocare bene e non vorrei che Mario si sentisse troppo sotto pressione per una scelta del genere. In campo si va in undici, vincono e perdono le squadre e non il singolo calciatore. Tutto il Brescia dovrà quindi dare una mano a Balotelli, Mario deve sentirsi a casa. Se è qui significa che cercava proprio questo, non certo i soldi. Proviamo a mettere in risalto anche i pregi e non solo i difetti di questo ragazzo, mi raccomando".