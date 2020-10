Celtic-Milan 0-2 al 45'. Rossoneri pratici, Krunic e Brahim colpiscono gli scozzesi

Un ottimo Milan che senza soffire troppo e senza affannarsi si porta all'intervallo con un rassicurante vantaggio a Glasgow: 0-2 sfruttando le uniche vere occasioni da gol.

Stefano Pioli lancia dal 1' il nuovo acquisto Diogo Dalot, facendo rifiatare Davide Calabria, fin qui sempre presente sulla corsia destra. A centrocampo è il turno di Tonali titolare (primo italiano nato negli anni 2000 in una fase finale di Europa League e Champions League) con Bennacer a partire dalla panchina. Spazio anche a Krunic, che agirà come esterno sinistro sulla trequarti, con Brahim Diaz a prendere il posto dell'infortunato Calhanoglu e Castillejo preferito a Saelemaekers. Celtic che lancia il vecchio attaccante Griffiths, preferito a Klimala con Ajeti che ha avuto la meglio per Christie, recuperato in tempo per l'incontro ma che siederà in panchina. Spazio alla vecchia conoscenza del calcio italiano Ntcham e l'ex rossonero Diego Laxalt.

Scozzesi che partono forte, fanno girar palla e cercano di sfruttare qualche errato disimpegno, in particolar modo di un Tonali che ancora deve rodare. Nessuna parata di Donnarumma, per la verità, grazie anche agli interventi tempestivi di Kjaer e Romagnoli. Al contrario degli scozzesi, i rossoneri si mostrano più pratici, ribaltando la manovra velocemente e sfruttando non appena ne hanno l'occasione. Come al 14' grazie a Rade Krunic. Castillejo dalla destra pennella a centro area e trova la testa del bosniaco che salta più in alto di Duffy e batte Barkas. È la sua prima rete con la maglia del Milan. Il raddoppio con Brahim Diaz al 42' bravo a seguire l'azione di Théo Hernandez, solita freccia sulla sinistra. Il francese serve a centroarea il giovane trequartista che è bravissimo a prendere la mira e segnare con un diagonale non potente ma preciso quanto basta.