Centro sportivo Fiorentina, Antognoni: "È più di un grande giocatore"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Il club manager dei viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato così ai canali ufficiali viola al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo: "Mi sarebbe piaciuto molto giocarci. Alla Fiorentina mancava un progetto come questo, la proprietà ha fatto un investimento importante ed è come acquisire un giocatore importante, forse il più importante. Avere a disposizione 10 campi per tutte le squadre che fanno parte della Fiorentina vuol dire avere la certezza e la possibilità di poter lavorare in un certo modo e nella maniera più giusta. Abbiamo passato due settimane non positive, ma l'arrivo del presidente ha dato la giusta verve che forse ci serve anche per la partita di sabato. Stasera abbiamo il suo compleanno, c'è la prima squadra, c'è la femminile... E' importante la presenza del presidente in queste occasioni. Il ragazzo di 14, 15 e 16 anni se vede giocare i campioni della Fiorentina viene agevolato sotto tutti gli aspetti perché loro hanno già raccolto il massimo dalla propria carriera calcistica. Essere lì tutti insieme può farti individuare nuovi talenti che possono far parte del futuro dei viola: questi sono i grossi investimenti più che prendere un giocatore già fatto spendendo cifre astronomiche".