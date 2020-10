Cesari: "Tre gol annullati a Morata? Situazioni oggettive ma c'è anche un po' di sfortuna"

L'ex arbitro, Graziano Cesari, ai microfoni di Mediaset, ha commentato i tre gol annullati alla Juventus nella sfida contro il Barcellona: "Il VAR è implacabile e oggettivo: al 15' Morata prova ad anticipare il movimento e la sua spalla è oltre. Al 30', ancora lo spagnolo, sempre su assist di Cuadrado, è in fuorigioco per mezza figura. Infine l'ultima, dove l'attaccante ex Real Madrid è fermo e di pochi centimetri in offside. Situazioni oggettive ma c'è anche sfortuna".