Champions, Gruppo D: Gasp alla prova Liverpool. Van Dijk stella fra le stelle, occhio a Jota

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si presentava al girone Champions partendo dalla terza fascia, il rischio di un girone di ferro era dietro l'angolo. Invece, la Dea può sorridere e giocarsi in pieno le proprie chance di passaggio del turno. Oltre al Liverpool, club campione d'Inghilterra e ovviamente superiore per qualità ai bergamaschi, l'urna di Ginevra ha inserito nel girone D anche Ajax e Midtjylland. Quella con gli olandesi sarà sfida affascinante, certamente difficile anche se quello attuale non è l'Ajax di 2-3 anni fa. I danesi, invece, sembrano la squadra con meno qualità del giorne.

La stella - Virgil van Dijk

La stella fra le stelle. Scegliamo il centrale olandese perché è uomo simbolo e miglior difensore attualmente in circolazione. Non ci dimentichiamo di Salah, di Alexander-Arnold e di Mané. Ma l'ex Southampton è quello che può dare quel qualcosa in più anche dal punto di vista della personalità e della sicurezza difensiva. Del resto, con tutti i fenomeni offensivi a disposizione di Klopp, il segnare un gol più degli avversari non sembra certo un problema.

La possibile sorpresa - Diogo Jota

E' stato uno dei colpi a sorpresa delll'estate del Liverpool. Arrivato a suon di milioni dal Wolverhampton, l'attaccante esterno portoghese ha già dimostrato di potersi ritagliare uno spazio importante nelle rotazioni di Jurgen Klopp. COn i Reds ha già trovato la via del gol, lo scorso anno furono 6 le reti e 5 gli assist con gli Wolves.

L'undici tipo - (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané