"Champions in discesa? No, dobbiamo andare a Milano". Rivedi Zidane dopo il 3-2 all'Inter

Dopo il successo contro l'Inter, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vinto ma abbiamo avuto una partita difficile contro l'Inter. Alla fine abbiamo trovato il terzo gol che ci dà i tre punti. Siamo contenti perché era una finale ma lo era anche per loro. Abbiamo preso tre punti importantissimi. Girone più in discesa? No perché dobbiamo andare a giocare in casa dell'Inter e sarà una partita molto importante. Vediamo quello che faremo lì. Oggi era importante per noi fare punti. Sono contento per questo".