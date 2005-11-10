Champions League, la classifica aggiornata: Como devastante, adesso è dietro il Barça
Michele Pavese
Un'altra vittoria clamorosa, stavolta contro un avversario dal blasone enorme. Il Como di Cesc Fabregas disintegra il Manchester United e scala posizioni nella classifica della fase campionato, raggiungendo momentaneamente la sesta piazza, alle spalle del Barcellona e davanti al Manchester City. Prima vittoria per il Galatasaray, che comincia la sua risalita, mentre il Lilla di Davide Ancelotti resta a zero in compagnia del Porto di Farioli e dello Slovan di Vieira, oltre che di Inter e LASK che giocheranno tra poco.
Risultati
Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz, 49' Douvikas, 76' Ramon, 91' Zirkzee (MU)
Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun, 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov, 52' aut. Ozer, 61' Osimhen
Ore 21
Aston Villa - Viking
Bayern Monaco - Arsenal
Betis - Feyenoord
Club Brugge - Lens
Inter - Shakhtar Donetsk
Real Madrid - Lipsia
Sporting CP - LASK
Champions League, la classifica
1. PSG 9 punti (+9 differenza reti)
2. Liverpool 9 (+6)
3. Stoccarda 7 (+5)
4. Aston Villa 6 (+7)*
5. Barcellona 6 (+5)
6. Como 6 (+5)*
7. Manchester City 6 (+4)
8. Sporting 6 (+4)*
9. Arsenal 6 (+4)*
10. Real Madrid 6 (+2)*
11. Betis 6 (+2)*
12. Borussia Dortmund 6 (+1)
13. Bayern Monaco 4 (+5)*
14. Roma 4 (+3)
15. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*
16. Atlético Madrid 3 (+1)
17. PSV 4 (0)
18. Villarreal 3 (0)
19. Club Brugge 3 (0)*
20. Manchester United 3 (-1)
21. Lens 3 (-1)*
22. Napoli 3 (-2)
23. RB Lipsia 3 (-2) *
24. Feyenoord 3 (-3)*
25. Galatasaray 3 (-3)
26. Sabah Baku 3 (-3)
27. Bodo/Glimt 3 (-5)
28. AEK 3 (-5)
29. Fenerbahce 2 (-6)
30. Viking 1 (-2)*
31. Slavia Praga 1 (-3)
32. Inter 0 (-2)*
33. LASK 0 (-4)*
34. Porto 0 (-4)
35. Lilla 0 (-6)
36. Slovan Bratislava 0 (-12)
* una gara in meno