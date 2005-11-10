Champions League, la classifica aggiornata: Como devastante, adesso è dietro il Barça

Un'altra vittoria clamorosa, stavolta contro un avversario dal blasone enorme. Il Como di Cesc Fabregas disintegra il Manchester United e scala posizioni nella classifica della fase campionato, raggiungendo momentaneamente la sesta piazza, alle spalle del Barcellona e davanti al Manchester City. Prima vittoria per il Galatasaray, che comincia la sua risalita, mentre il Lilla di Davide Ancelotti resta a zero in compagnia del Porto di Farioli e dello Slovan di Vieira, oltre che di Inter e LASK che giocheranno tra poco.

Risultati

Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz, 49' Douvikas, 76' Ramon, 91' Zirkzee (MU)

Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun, 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov, 52' aut. Ozer, 61' Osimhen

Ore 21

Aston Villa - Viking

Bayern Monaco - Arsenal

Betis - Feyenoord

Club Brugge - Lens

Inter - Shakhtar Donetsk

Real Madrid - Lipsia

Sporting CP - LASK

Champions League, la classifica

1. PSG 9 punti (+9 differenza reti)

2. Liverpool 9 (+6)

3. Stoccarda 7 (+5)

4. Aston Villa 6 (+7)*

5. Barcellona 6 (+5)

6. Como 6 (+5)*

7. Manchester City 6 (+4)

8. Sporting 6 (+4)*

9. Arsenal 6 (+4)*

10. Real Madrid 6 (+2)*

11. Betis 6 (+2)*

12. Borussia Dortmund 6 (+1)

13. Bayern Monaco 4 (+5)*

14. Roma 4 (+3)

15. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*

16. Atlético Madrid 3 (+1)

17. PSV 4 (0)

18. Villarreal 3 (0)

19. Club Brugge 3 (0)*

20. Manchester United 3 (-1)

21. Lens 3 (-1)*

22. Napoli 3 (-2)

23. RB Lipsia 3 (-2) *

24. Feyenoord 3 (-3)*

25. Galatasaray 3 (-3)

26. Sabah Baku 3 (-3)

27. Bodo/Glimt 3 (-5)

28. AEK 3 (-5)

29. Fenerbahce 2 (-6)

30. Viking 1 (-2)*

31. Slavia Praga 1 (-3)

32. Inter 0 (-2)*

33. LASK 0 (-4)*

34. Porto 0 (-4)

35. Lilla 0 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-12)

* una gara in meno