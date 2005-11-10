Champions League, tutti i finali: Kane non basta al Bayern, poker Real. Impresa LASK
Michele Pavese
Qualche sorpresa e solita pioggia di reti in Champions League. Si è chiuso stasera il terzo turno della fase campionato: vittoria per l'Inter, che completa l'en plein italiano nonostante l'inferiorità numerica nella ripresa. Il big match di Monaco di Baviera termina in parità, 2-2: Kane fa gol e assist ma non basta, perché Rice pareggia a pochi minuti dalla fine.
Vincono facile Aston Villa, Bruges e Real Madrid, che battono rispettivamente Viking, Lens e Lipsia. Il Betis ha la meglio di misura sul Feyenoord, mentre la sorpresa arriva da Lisbona, dove il LASK vince 3-2 contro lo Sporting.
Tutti i risultati
Aston Villa - Viking 3-1: 23' Barkley, 37' rig. Buendia, 62' aut. Heggheim, 84' Christiansen (V)
Bayern Monaco - Arsenal 2-2: 25' Eze (A), 35' Davies (B), 61' rig. Kane (B), 82' Rice (A)
Betis - Feyenoord 1-0: 59' rig. Isco
Club Brugge - Lens 3-0: 45'+3 Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs
Inter - Shakhtar Donetsk 1-0: 77' Carlos Augusto
Real Madrid - Lipsia 4-1: 43' Bernardo Silva, 52' Guler, 83' Mbappé, 85' Gomis (L), 87' Diomande
Sporting CP - LASK 2-3: 5' rig. e 89' Suarez (S), 15' Lang (L), 63' Kalajdzic (L), 68' Danek (L)
Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz (C), 49' Douvikas (C), 76' Ramon (C), 91' Zirkzee (MU)
Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun (G), 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Ozer (G), 61' Osimhen (G)