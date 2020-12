Champions League, Gruppo D: Liverpool agli ottavi, Atalanta ancora no. Con l'Ajax è una finale

Il Liverpool è agli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta ancora no. Se i Reds questa sera hanno battuto per 1-0 l'Ajax ad Anfield, i nerazzurri non sono infatti riusciti ad andare oltre l'1-1 in casa contro il modesto Midtjylland, fanalino di coda del Gruppo D. Tutto rimandato, dunque, all'ultima sfida coi lancieri olandesi per la truppa di Gasperini.

I risultati

Liverpool-Ajax 1-0 (58' Jones)

Atalanta-Midtjylland 1-1 (13' Scholz, 79' Romero)