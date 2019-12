© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Serata amarissima per l'Inter e il calcio italiano. I nerazzurri non riescono a ripetere le gesta di Juventus e Napoli e vengono eliminati dalla Champions League: fatale l'1-2 in casa contro un Barcellona imbottito di riserve, mentre il Borussia Dortmund batte a fatica lo Slavia Praga e si qualifica per gli ottavi di finale. Alla squadra di Conte, adesso, restano l'Europa League e ovviamente il campionato.

GRUPPO F

Borussia Dortmund-Slavia Praga 2-1: 10' Sancho, 43' Soucek (SP), 61' Brandt

Inter-Barcellona 1-2: 23' Perez, 44' Lukaku (I), 87' Fati

CLASSIFICA

Barcellona 14

Borussia Dortmund 10

Inter 7 (in Europa League)

Slavia Praga 2