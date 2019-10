Champions League, Gruppo F: l'Inter ridimensiona il Borussia. Barça ok

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Vittoria determinante per l'Inter in ottica qualificazione agli ottavi, perché il Borussia Dortmund esce ridimensionato dalle reti di Martinez e di Candreva. C'è anche un rigore sbagliato dallo stesso Toro, sull'1-0. Dall'altra parte il Barcellona fatica più del previsto contro lo Slavia Praga, nonostante l'iniziale vantaggio di Messi: il risultato rimane in bilico fino alla fine.

GRUPPO F

Inter-Borussia Dortmund 2-0 (Martinez, Candreva).

Slavia Praga-Barcellona 1-2 (Boril; Messi, aut. Olayinka).

CLASSIFICA

Barcellona 7

Inter 4

Borussia Dortmund 4

Slavia Praga 1