Che emergenza per Fonseca: tutta la difesa fuori. Col Cluj è certo di esserci solo Juan Jesus

vedi letture

Quante tegole per la Roma in vista della gara europea contro il Cluj. Di fatto, spiega Il Messaggero, i giallorossi hanno soltanto Juan Jesus disponibile in retroguardia. Kumbulla e Fazio sono fermi ai box per la positività al Covid-19, Ibanez e Mancini sono usciti malconci dalla gara contro il Parma e si è fermato anche Smalling. Sicché il brasiliano a oggi è l'unico certamente disponibile, in una vera e propria emergenza, dove Paulo Fonseca ha chiamato il giovane Tripi, capitano della Primavera ma che non è neppure un centrale puro di ruolo. Così Cristante e Karsdorp dovrebbero giocare nei tre di difesa dal 1'.