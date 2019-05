Che voto ad Allegri? 5 pareri a TMW. Paramatti: "Peccato la Champions..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad una giuria di esperti da noi contattati (tra agenti e ex calciatori juventini) abbiamo chiesto quale voto meriti Allegri per i cinque anni trascorsi alla Juve vincendo cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due supercoppe italiane. Ecco le loro risposte:

Antonio Caliendo (agente): "Io gli assegno un 8. Ha vinto tanto, ma senza la Champions è chiaro che non può esserci il massimo dei voti"

Marco De Marchi (agente ed ex juventino): "8 perché vincere con continuità in Italia non è scontato. E' arrivato vicino a vincere anche la Champions ma bisogna fare i conti con gli avversari che a volte hanno anche budget più importanti".

Michele Paramatti (ex juventino): "Direi quasi 9. Quello di Allegri è stato un lavoro estremamente positivo. E' annata solo la ciliegina della Champions..."

Roberto Galia (ex juventino): "Gli assegno un 8, che è un bellissimo voto. E anche se quest'anno il grande obiettivo era la Champions, ha comunque vinto tanto e con continuità"

Franco Zavaglia (agente): "Per me il voto è 10. Gli assegno il massimo perchè vincere tutti i trofei che ha vinto Allegri non è assolutamente facile. E' uno dei allenatori che ha vinto di più al mondo".