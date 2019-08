© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, in diretta a Sky Sport ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Leicester:

"Abbiamo iniziato bene, nei primi 25 minuti siamo stati quasi perfetti. Saremmo potuti anche andare sul 2 o 3 a zero. Poi nel secondo tempo siamo calati, chiaramente non sono contento. Non abbiamo controllato bene la palla, non l'abbiamo fatta girare come dovevamo così il Leicester è tornato in partita".