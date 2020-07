Chelsea, sei addii per arrivare a Kai Havertz. Anche Alonso ed Emerson Palmieri tra i partenti

Continua la rivoluzione in casa Chelsea: dopo gli acquisti di Hakim Ziyech e Timo Werner, secondo il Daily Express i Blues starebbero lavorando infatti alla cessione di ben sei giocatori per trovare la liquidità necessaria per l'acquisto di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. La stellina tedesca viene valutata non a caso 100 milioni di euro dai rossoneri.

Ricordiamo che tra i possibili partenti ci sono sempre i soliti Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, obiettivi di mercato di Juventus e Inter.