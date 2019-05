Chelsea, Zola: "Sarri e il club meritano la finale. Gli allenatori contano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, viceallenatore del Chelsea, prima della sfida di ritorno delle semifinali d'Europa League con l'Eintracht Francoforte, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Quanto accaduto in Champions League è la conferma del fatto che il livello del campionato inglese è altissimo. Questo va a premiare il coraggio e la determinazione di Liverpool e Tottenham, che ci hanno creduto fino in fondo malgrado si trattassero di due risultati complicati da ribaltare. Per quanto riguarda noi, la nostra partita è difficile, spero che la nostra testa non sia troppo leggera. Dobbiamo essere concentrati al massimo. Speriamo ci sia quella tranquillità che dà libertà di giocata e azione, ma dobbiamo essere presenti e fare tutto ciò che dobbiamo".

Tu col Chelsea hai vinto a Stoccolma con gol in finale di Coppa delle Coppe. "Per me è stata una giornata memorabile, come per il Chelsea. Speriamo di ripeterla. Questa società e questo allenatore meritano la finale".

Quanto è merito degli allenatori? "Sono importanti, sono tutti tecnici di primissimo livello nel mondo. Hanno portato tutti delle idee nuove, dei modi di giocare nuovi, che uniti all'entusiasmo inglese hanno formato una miscela perfetta. Sono sicuro che gli allenatori hanno avuto una grande influenza".