Chi è Dan Friedkin: Toyota Group, il tentativo in NBA, la classifica di Forbes e ora Roma

vedi letture

La Roma è a un passo da Dan Friedkin. Il magnate americano tra due giorni potrebbe ufficialmente diventare, per 490 milioni di euro, il nuovo proprietario del club capitolino. Fahed Al-Baker, imprenditore kuwaitiano, si è tirato indietro dalla corsa al club e la strada per Friedkin è spianata e l'era James Pallotta è pronta per chiudersi.

CHI E' DAN FRIEDKIN? - Dan Friedkin è un imprenditore texano che guida il "The Friedkin Group", compagnia con base a Houston che si occupa principalmente della vendita di auto. Sì perché il gruppo in questione è leader nella vendita del marchio Toyota negli Stati Uniti, esclusivista in cinque stati federali e capace di fatturare, solo dalla vendita di macchine, circa 10 miliardi di dollari. L'imprenditore, secondo Forbes, è al 187° posto degli uomini più ricchi d'America e al 504° posto nel mondo e ha un patrimonio netto quantificabile in 4,1 miliardi di dollari e la sua compagnia, ereditata dal padre scomparso nel 2017, ha allargato il proprio raggio d'affari anche nel cinema e nel settore del lusso, soprattutto in quello degli alberghi. Non è neanche la prima volta che prova a entrare nel mondo dello sport, visto che due anni fa ha tentato di acquistare la squadra di basket che milita in NBA degli Houston Rockets senza però poi arrivare a diventarne il nuovo proprietario.

UNA TELENOVELA LUNGA MESI - Quello di Dan Friedkin è un interessamento che va indietro nel tempo e che si è palesato con forza nella seconda metà del 2019. Gli avvocati nella capitale per l'acquisizione di un club prestigioso come la Roma che ha una divisione delle quote specifica: l'AS Roma Spv Llc detiene il 100% di Neep Roma Holding che a sua volta controlla l'83% delle azioni giallorosse. Poi, la stessa AS Roma Spv Llc ha in mano il 4% delle azioni portando, nelle mani di Pallotta, il controllo di circa l'86,577% del pacchetto azionario romanista. Il resto della società è in mano a piccoli azionisti sparsi in Borsa. Tira e molla, dagli 800 milioni iniziali la valutazione è arrivata ai 490 attuali, anche perché per l'emergenza Covid-19 l'affare era andato in stallo e sembrava del tutto naufragato.

CESSIONE INEVITABILE Un club economicamente sotto stress, cedere la Roma per James Pallotta era diventato inevitabile. Anzi, praticamente una corsa contro il tempo, raccontano nella Capitale. Adesso Dan Friedkin: la sensazione è che possa chiudersi tutto il 7 agosto, dopo la gara tra Roma e Siviglia di Europa League. Per festeggiare una vittoria o per consolarsi con una nuova storia.