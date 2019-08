Chiellini: "Perché siamo gli unici in Europa a partire a fine agosto?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano bianconero Giorgio Chiellini parla così dopo il confronto amichevole di oggi a Villar Perosa, lanciando un messaggio circa l'inizio del campionato: "Ogni allenatore ha la sua caratteristiche, Allegri era diverso da Conte e Sarri è diverso da Allegri. C'è massima disponibilità da parte nostra, vogliamo recepire nel più breve tempo possibile le richieste del nuovo allenatore. Siamo ancora work in progress, dobbiamo cambiare registro perché questa pre-season è stata troppo lunga e non capisco perché siamo ancora gli unici in Europa a partire a fine agosto. Dalla prossima settimana si comincia e bisognerà cambiare, aumentando i ritmi sia di testa che negli allenamenti".